Во 2 сезоне 3 серии сериала «Пыхчево» сюжет сворачивает в сторону новомодной тематики. А именно, изменения климата. Что стоит за повышением температуры по всей планете? Одноименное НИИ дает прямой ответ: винить надо парниковые газы коровок.
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