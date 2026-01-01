Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Мертвые до востребования
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Награды и номинации «Мертвые до востребования»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2008
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Победитель
Outstanding Costumes for a Series
Победитель
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Победитель
Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Победитель
Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Comedy Series (Single or Multi-Camera)
Победитель
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Победитель
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
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