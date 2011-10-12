В 6 сезоне 6 серии сериала «Ясновидец» виновного отправляют на лечение в сумасшедший дом вместо тюрьмы. Герои решают проникнуть туда под прикрытием, чтобы раскрыть аферу. Смогут ли они сами сохранить психическое здоровье в таком окружении?
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