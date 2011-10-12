В 6 сезоне 4 серии сериала «Ясновидец» местному наркокартелю начинает противостоять народный мститель — Богомол. Его успехи лучше, чем у целого полицейского департамента. Неизвестным восхищается полгорода, но Шон уверен, что все не так просто.
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