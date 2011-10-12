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Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны Сезон 6 Серия 4

Ясновидец 2006 - 2014 4 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Ясновидец»
Шон спасает Дарта Вэйдера
Сезон 6 / Серия 1 12 октября 2011
Вчерашний Гас
Сезон 6 / Серия 2 19 октября 2011
Этот эпизод высасывает кровь
Сезон 6 / Серия 3 26 октября 2011
Удивительный Ясновидец и Чечёточник: Выпуск №2
Сезон 6 / Серия 4 2 ноября 2011
Крученый мяч мертвеца
Сезон 6 / Серия 5 9 ноября 2011
Прерванная жизнь, Шон
Сезон 6 / Серия 6 16 ноября 2011
Назвался груздем...
Сезон 6 / Серия 7 30 ноября 2011
Тао Гаса
Сезон 6 / Серия 8 7 декабря 2011
Уединение любовницы Нила Симона
Сезон 6 / Серия 9 14 декабря 2011
Индиана Шон и жуткий храм, старый ржавый кинжал
Сезон 6 / Серия 10 29 февраля 2012
Здееееесь Ласси
Сезон 6 / Серия 11 7 марта 2012
Шон и реальная девчонка
Сезон 6 / Серия 12 14 марта 2012
Давайте сделаем это снова
Сезон 6 / Серия 13 21 марта 2012
Вскрытие трупа
Сезон 6 / Серия 14 28 марта 2012
Железные хватки
Сезон 6 / Серия 15 4 апреля 2012
Городсантабарбара
Сезон 6 / Серия 16 11 апреля 2012
О чем cерия

В 6 сезоне 4 серии сериала «Ясновидец» местному наркокартелю начинает противостоять народный мститель — Богомол. Его успехи лучше, чем у целого полицейского департамента. Неизвестным восхищается полгорода, но Шон уверен, что все не так просто.

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