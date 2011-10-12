В 6 сезоне 15 серии сериала «Ясновидец» из тюрьмы выходит грабитель, который утверждает, что его незаслуженно обвинили. Доказать правдивость этих слов могут Шон и Гас. К несчастью, то дело вела Джулиет, и теперь ей придется спорить со своим парнем.