В 6 сезоне 15 серии сериала «Ясновидец» из тюрьмы выходит грабитель, который утверждает, что его незаслуженно обвинили. Доказать правдивость этих слов могут Шон и Гас. К несчастью, то дело вела Джулиет, и теперь ей придется спорить со своим парнем.
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