В 6 сезоне 13 серии сериала «Ясновидец» группа Гаса принимает участие в благотворительном концерте. К несчастью, Шона госпитализируют из-за аппендицита. Когда на вечере убивают ведущего, герой решает сбежать из больницы и найти преступника.
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