В 6 сезоне 12 серии сериала «Ясновидец» участник реалити-шоу попадает в автокатастрофу. Шон уверен, что это было подстроенное убийство. Чтобы разобраться что к чему, герои сами должны принять участие в съемках и сблизиться с другими актерами.