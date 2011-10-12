В 6 сезоне 12 серии сериала «Ясновидец» участник реалити-шоу попадает в автокатастрофу. Шон уверен, что это было подстроенное убийство. Чтобы разобраться что к чему, герои сами должны принять участие в съемках и сблизиться с другими актерами.
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