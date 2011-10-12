В 6 сезоне 10 серии сериала «Ясновидец» героев нанимают для охраны старинных артефактов. Но в самый ответственный момент они отвлекаются и пропускают ограбление. Теперь Шон должен объединить свои силы с вором, чтобы поймать охотницу за сокровищами.
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