В 5 сезоне 7 серии сериала «Ясновидец» обычное путешествие на пароме может превратиться в настоящее приключение, если на одном корабле с героями перевозят опасных преступников. Когда они сбегают, герои решают помочь охраннику задержать беглецов.
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