В 5 сезоне 4 серии сериала «Ясновидец» свидание богатой вдовы с молодым кавалером проходит не так, как планировалось: любовника отравили на вечеринке. Шон и Гас сталкиваются с грязным мошенником, который обучил жертву искусству соблазнения и обмана.
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