В 5 сезоне 12 серии сериала «Ясновидец» в маленьком городке, который почти не видно на карте, находят труп молодой девушки. Шон вынужден расследовать преступление в местечке, похожем на Твин Пикс. Сможет ли герой выяснить, кто убил Полу Меррал?
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