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Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны Сезон 5 Серия 12

Ясновидец 2006 - 2014 12 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Ясновидец»
Ромео и Джульетта и Джульет
Сезон 5 / Серия 1 14 июля 2010
Ноги меня не убивают
Сезон 5 / Серия 2 21 июля 2010
Даже не близко... Встречи
Сезон 5 / Серия 3 28 июля 2010
Рыцарство не умерло... Но кто-то да
Сезон 5 / Серия 4 4 августа 2010
Шон и Гас в дрэг-рейсинге
Сезон 5 / Серия 5 11 августа 2010
Водопад Виагра
Сезон 5 / Серия 6 18 августа 2010
Паром Сказка
Сезон 5 / Серия 7 25 августа 2010
Шон 2.0
Сезон 5 / Серия 8 1 сентября 2010
Один, может два выхода
Сезон 5 / Серия 9 8 сентября 2010
Экстрадиция II: фактическая экстрадиция
Сезон 5 / Серия 10 10 ноября 2010
Прямая угроза
Сезон 5 / Серия 11 17 ноября 2010
Дуал Спайрс
Сезон 5 / Серия 12 1 декабря 2010
Мы хотели бы поблагодарить Академию
Сезон 5 / Серия 13 8 декабря 2010
Полярный экспресс
Сезон 5 / Серия 14 15 декабря 2010
Прогулка мертвого медведя
Сезон 5 / Серия 15 15 декабря 2010
Ян 3 в 2D
Сезон 5 / Серия 16 22 декабря 2010
О чем cерия

В 5 сезоне 12 серии сериала «Ясновидец» в маленьком городке, который почти не видно на карте, находят труп молодой девушки. Шон вынужден расследовать преступление в местечке, похожем на Твин Пикс. Сможет ли герой выяснить, кто убил Полу Меррал?

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