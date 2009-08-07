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Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны Сезон 4 Серия 5

Ясновидец 2006 - 2014 5 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Ясновидец»
Экстрадиция: Британская Колумбия
Сезон 4 / Серия 1 7 августа 2009
Он мертв
Сезон 4 / Серия 2 14 августа 2009
Полднечно
Сезон 4 / Серия 3 21 августа 2009
Дьявол в деталях... И в спальне наверху
Сезон 4 / Серия 4 28 августа 2009
Шон мандражирует
Сезон 4 / Серия 5 11 сентября 2009
Убийство по-болливудски
Сезон 4 / Серия 6 18 сентября 2009
Большой распад
Сезон 4 / Серия 7 25 сентября 2009
Пора обрасти шерстью
Сезон 4 / Серия 8 9 октября 2009
Шон попадает пальцем в небо
Сезон 4 / Серия 9 16 октября 2009
Тебе с этим не справиться
Сезон 4 / Серия 10 27 января 2010
Искатели острых ощущений и восставшие из ада
Сезон 4 / Серия 11 3 февраля 2010
Весь случай о Джульет
Сезон 4 / Серия 12 10 февраля 2010
Смерть в воздухе
Сезон 4 / Серия 13 17 февраля 2010
Мозговой центр
Сезон 4 / Серия 14 24 февраля 2010
Голова, хвост, все остальное
Сезон 4 / Серия 15 3 марта 2010
Мистер Инь представляет
Сезон 4 / Серия 16 10 марта 2010
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Ясновидец» неизвестный нападает на полицейских, которые отмечают победу своей команды в баре. Ласситеру удается оказать сопротивление. Детективы считают, что это было ограбление. Версия Шона — попытка убить копа.

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