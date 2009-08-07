В 4 сезоне 5 серии сериала «Ясновидец» неизвестный нападает на полицейских, которые отмечают победу своей команды в баре. Ласситеру удается оказать сопротивление. Детективы считают, что это было ограбление. Версия Шона — попытка убить копа.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail