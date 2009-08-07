В 4 сезоне 11 серии сериала «Ясновидец» у Гаса появляется девушка, которая приглашает героев поучаствовать в сплаве по реке. Вначале все кажется спокойным, но вскоре один из компании пропадает. Шон начинает подозревать свою новую знакомую.
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