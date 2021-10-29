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Психология преступления 2020 2 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Психология преступления»
Сезон 8 / Серия 1 29 октября 2021
Сезон 8 / Серия 2 29 октября 2021
О чем серия

В 8 сезоне 2 серии сериала «Психология преступления. Зона комфорта» Олеся приходит в себя. Тем временем Леша заметно продвигается в расследовании. Согласно одной из версий, яд в вино подмешал ревнивый любовник, а по другой, причина была в бизнесе.

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