В 8 сезоне 1 серии сериала «Психология преступления. Зона комфорта» Леонидова вызывают на очередное задание в элитный коттеджный поселок. Внешне счастливую молодую пару кто-то отравил. Тихон погиб на месте, а его супруга Олеся оказалась в коме.
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