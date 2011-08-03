Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кассета номер семь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Защитить босса
1 постер
Киноафиша Сериалы Защитить босса

Защитить босса (2011 - 2011)

Protect the Boss 18+
Год выпуска 2011
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 16 часов 30 минут

О чем сериал

Обычная девушка Но Ын-соль сталкивается с денежными проблемами. На маленькую зарплату выжить трудно, накоплений в банке мало, жизнь катится под откос. Найдя в интернете объявление и сходив на собеседование в крупную компанию, она сталкивается с чудом – её выбирают на должность секретаря сына председателя компании Чи-хона. Сынишка оказывается жутким лентяем со скверным характером, от которого персонал бежит как от огня. Попасть на эту должность Ын-соль помог кузен потенциального босса в надежде, что эта девушка сможет ужиться с Чи-хоном и усмирить его.

В ролях
В ролях
Ким Ён-ок
Чи Сон
Чи Сон
Чха Хва-ён
Ха Джэ-сук
Ван Джи-хе
Чхве Ган-хи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 20 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1001 В жанре «драма»  614 В жанре «комедия»  275 В жанре «мелодрама»  154 В жанре «дорама»  77 В сериалах Южной Кореи  69 В сериалах 2011 года  34
Сезоны
Защитить босса - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 18 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериала
Это знают только те, кто в СССР ездил на своих «Жигулях»: зачем на ручке КПП была розочка
После 50 лет эта добавка в чай становится опасной – предупреждает доктор Мясников: блокирует всю пользу и бьет по почкам
Фарш мешаю с луком, сверху бросаю макароны и все на сковородку: ленивая лазанья вкуснее той, что ел в Риме
В «Эль Камино» так и не показали, что стало с Тощим Питом после «Во все тяжкие»: начал бомжевать и сгнил заживо
Такое нельзя простить: «Великолепный век» допустил исторические ошибки — рассказываем, что не так в истории большой любви
«Почему же крашеная?» — хотя в этом тесте есть и такие: угадайте фильм СССР по блондинке (с 3-го вопроса — реально сложно)
После этого мини-сериала с Устюговым забыл Шилова, как страшный сон: 4 серии круче всех последних сезонов «Ментовских войн»
Мир, труд, май – ня, кавай: 3 коротких аниме, идеальных для просмотра залпом на длинных выходных
Фанаты дорам точно не оценят: свежую корейскую драму официально запретили в России без объяснения причин
Любите «Поезд в Пусан»? Его режиссер снял новый зомби-хоррор — вот когда он выйдет в России
Тест для тех, кто смотрит военное кино не только в День Победы: 6 сложных вопросов о советской классике
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше