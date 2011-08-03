Обычная девушка Но Ын-соль сталкивается с денежными проблемами. На маленькую зарплату выжить трудно, накоплений в банке мало, жизнь катится под откос. Найдя в интернете объявление и сходив на собеседование в крупную компанию, она сталкивается с чудом – её выбирают на должность секретаря сына председателя компании Чи-хона. Сынишка оказывается жутким лентяем со скверным характером, от которого персонал бежит как от огня. Попасть на эту должность Ын-соль помог кузен потенциального босса в надежде, что эта девушка сможет ужиться с Чи-хоном и усмирить его.