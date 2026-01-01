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Актёры 2 сезона сериала «Проект «Синяя книга»» (2020)

Актеры сериала «Проект «Синяя книга»» Вся информация о сериале
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен Aidan Gillen
Dr. J. Allen Hynek Майкл Маларки
Майкл Маларки Michael Malarkey
Captain Michael Quinn Лаура Меннелл
Лаура Меннелл Laura Mennell
Mimi Hynek Ксения Соло
Ксения Соло Ksenia Solo
Susie Miller
Майкл Харни Michael Harney
General Hugh Valentine
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф Neal McDonough
General James Harding
Майкл Филипович Michael Filipowich
Зэк МакГоун
Зэк МакГоун Zach McGowan
Кейр О’Доннелл
Кейр О’Доннелл Keir O'Donnell
Джерод Хэйнс Jerod Haynes
Иэн Трейси
Иэн Трейси Ian Tracey
Willem van der Vegt
Спенсер Гаррет Spencer Garrett
Кристофер Хейердал
Кристофер Хейердал Christopher Heyerdahl
Каспар Филлипсон Caspar Phillipson
Бронсон Пиншо Bronson Pinchot
Джесси Хатч Jesse Hutch
Брендан Флетчер
Брендан Флетчер Brendan Fletcher
Майкл Шэнкс Michael Shanks
Эмили Теннант
Эмили Теннант Emily Tennant
Брэдфорд Татум Bradford Tatum
Derek Smith
София Милош Sofia Milos
Майкл Империоли
Майкл Империоли Michael Imperioli
Дэрил Сабара
Дэрил Сабара Daryl Sabara
Спенсер Грэммер
Спенсер Грэммер Spencer Grammer
Rene Rosado
Кэтрин Лок Хэггквист
Кэтрин Лок Хэггквист Catherine Lough Haggquist
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