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Актёры 2 сезона сериала «Проект «Синяя книга»» (2020)
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Актеры сериала «Проект «Синяя книга»»
Вся информация о сериале
Эйдан Гиллен
Aidan Gillen
Dr. J. Allen Hynek
Майкл Маларки
Michael Malarkey
Captain Michael Quinn
Лаура Меннелл
Laura Mennell
Mimi Hynek
Ксения Соло
Ksenia Solo
Susie Miller
Майкл Харни
Michael Harney
General Hugh Valentine
Нил МакДонаф
Neal McDonough
General James Harding
Майкл Филипович
Michael Filipowich
Зэк МакГоун
Zach McGowan
Кейр О’Доннелл
Keir O'Donnell
Джерод Хэйнс
Jerod Haynes
Иэн Трейси
Ian Tracey
Willem van der Vegt
Спенсер Гаррет
Spencer Garrett
Кристофер Хейердал
Christopher Heyerdahl
Каспар Филлипсон
Caspar Phillipson
Бронсон Пиншо
Bronson Pinchot
Джесси Хатч
Jesse Hutch
Брендан Флетчер
Brendan Fletcher
Майкл Шэнкс
Michael Shanks
Эмили Теннант
Emily Tennant
Брэдфорд Татум
Bradford Tatum
Derek Smith
София Милош
Sofia Milos
Майкл Империоли
Michael Imperioli
Дэрил Сабара
Daryl Sabara
Спенсер Грэммер
Spencer Grammer
Rene Rosado
Кэтрин Лок Хэггквист
Catherine Lough Haggquist
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