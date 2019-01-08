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Киноафиша Сериалы Проект «Синяя книга» Сезоны Сезон 1 Серия 8

Проект «Синяя книга» 2019 - 2020 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Проект «Синяя книга»»
Воздушный бой Фуллера
Сезон 1 / Серия 1 8 января 2019
Флэтвудский монстр
Сезон 1 / Серия 2 15 января 2019
Лаббокские огни
Сезон 1 / Серия 3 22 января 2019
Операция "Скрепка
Сезон 1 / Серия 4 29 января 2019
Некие истребители
Сезон 1 / Серия 5 5 февраля 2019
Зеленые огни
Сезон 1 / Серия 6 12 февраля 2019
Вожатый скаутов
Сезон 1 / Серия 7 19 февраля 2019
Военные игры
Сезон 1 / Серия 8 26 февраля 2019
Похищение
Сезон 1 / Серия 9 5 марта 2019
Вашингтонская карусель
Сезон 1 / Серия 10 12 марта 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Проект «Синяя книга» напарники обнаруживают видеозапись нападения НЛО на армейский взвод. Встреча с пострадавшими солдатами дает понять, что они получили не только физические, но и моральные травмы.

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