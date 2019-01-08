В 1 сезоне 8 серии сериала «Проект «Синяя книга» напарники обнаруживают видеозапись нападения НЛО на армейский взвод. Встреча с пострадавшими солдатами дает понять, что они получили не только физические, но и моральные травмы.
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