В 1 сезоне 3 серии сериала «Проект «Синяя книга» события переносятся в Лабокк на северо-западе штата Техас. Многие жители города видели ночью странный V-подобный корабль. Хайнек и Куинн выезжают на место происшествия и разбираются в ситуации.
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