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Актёры 1 сезона сериала «Проект «Синяя книга»» (2019)

Актеры сериала «Проект «Синяя книга»» Вся информация о сериале
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен Aidan Gillen
Dr. J. Allen Hynek Майкл Маларки
Майкл Маларки Michael Malarkey
Captain Michael Quinn Лаура Меннелл
Лаура Меннелл Laura Mennell
Mimi Hynek Ксения Соло
Ксения Соло Ksenia Solo
Susie Miller
Майкл Харни Michael Harney
General Hugh Valentine
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф Neal McDonough
General James Harding
Николас Холмс Nicholas Holmes
Майкл Империоли
Майкл Империоли Michael Imperioli
Томас Кречман
Томас Кречман Thomas Kretschmann
Грэм Грин
Грэм Грин Graham Greene
Карри Грэм Currie Graham
Боб Гантон
Боб Гантон Bob Gunton
Роберт Джон Берк
Роберт Джон Берк Robert John Burke
Мэтью О’Лири Matt O'Leary
Малколм Гудвин Malcolm Goodwin
Иэн Трейси
Иэн Трейси Ian Tracey
Adam Greydon Reid
Мэтт Беллефло Matt Bellefleur
Брук Смит
Брук Смит Brooke Smith
Стивен Уильямс
Стивен Уильямс Steven Williams
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