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Киноафиша Сериалы Проект «Анна Николаевна» Сезоны Сезон 2 Серия 8

Проект «Анна Николаевна» 2020 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Проект «Анна Николаевна»»
Сезон 2 / Серия 0 1 января 2021
Сезон 2 / Серия 1 16 сентября 2021
Сезон 2 / Серия 2 16 сентября 2021
Сезон 2 / Серия 3 23 сентября 2021
Сезон 2 / Серия 4 30 сентября 2021
Сезон 2 / Серия 5 7 октября 2021
Сезон 2 / Серия 6 14 октября 2021
Сезон 2 / Серия 7 21 октября 2021
Сезон 2 / Серия 8 28 октября 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Проект «Анна Николаевна» на секретном химическом заводе в маленьком городке пропадает человек – глава лаборатории. Он занимался разработкой уникальных ядов. Виктор Сергеевич, капитан Ляпин и Сережа прилетают на задание.

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