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Киноафиша Сериалы Блудный сын Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Блудный сын» (2019)

Актеры сериала «Блудный сын» Вся информация о сериале
Том Пэйн
Том Пэйн Tom Payne
Malcolm Bright Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс Lou Diamond Phillips
Gil Arroyo Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс Lou Diamond Phillips
Холстон Сейдж
Холстон Сейдж Halston Sage
Ainsley Whitly Аврора Перрино
Аврора Перрино Aurora Perrineau
Dani Powell Фрэнк Хартс
Фрэнк Хартс Frank Harts
JT Tarmel Кейко Аджена
Кейко Аджена Keiko Agena
Dr. Edrisa Tanaka Беллами Янг
Беллами Янг Bellamy Young
Jessica Whitly Майкл Шин
Майкл Шин Michael Sheen
Dr. Martin Whitly Кристен Коннолли
Кристен Коннолли Kristen Connolly
Хезер Линд
Хезер Линд Heather Lind
Дэниэл Санжата
Дэниэл Санжата Daniel Sunjata
Ана Гастейер Ana Gasteyer
Миган Гуд
Миган Гуд Meagan Good
Сакина Джэффри
Сакина Джэффри Sakina Jaffrey
Майкл Серверис
Майкл Серверис Michael Cerveris
Деннис Буцикарис Dennis Boutsikaris
Аннет Махендру
Аннет Махендру Annet Mahendru
Рэймонд Ли
Рэймонд Ли Raymond Lee
Джэми Гектор
Джэми Гектор Jamie Hector
Michael Esper
Hampton Fluker
Молли Григгс
Молли Григгс Molly Griggs
Джулиан Элайджа Мартинес Julian Elijah Martinez
Джереми Холм Jeremy Holm
Dhruv Uday Singh
James Cusati-Moyer
Мэттью Мехер
Мэттью Мехер Matthew Maher
Isabel Arraiza
Энди Карл Andy Karl
Закари Бут
Закари Бут Zachary Booth
Чарлэйн Вудард
Чарлэйн Вудард Charlayne Woodard
Майкл Рэймонд-Джеймс
Майкл Рэймонд-Джеймс Michael Raymond-James
Мэттью Мэхер
Мэттью Мэхер Matthew Maher
Дагмара Доминчик
Дагмара Доминчик Dagmara Dominczyk
Майкл Сиберри Michael Siberry
Эттьенн Парк
Эттьенн Парк Hettienne Park
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