В 5 сезоне 5 серии сериала «Побег» Линкольн пытается понять, что же случилось с Майклом. Си-Ноут разрабатывает новый план побега, но опасается, что может не успеть в срок. Циклоп уже близко. Сара не может поверить, что Майкл жив.