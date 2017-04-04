В 5 сезоне 3 серии сериала «Побег» Ти-Бэг предупреждает Сару, что за ней могут следить приспешники Посейдона. Линкольн пытается получить назад свой отобранный паспорт, чтобы сбежать из Йемена. Тем временем Майкл планирует сделать следующий шаг.
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