В 5 сезоне 1 серии сериала «Побег» после предшествующих событий все считали Майкла погибшим. Но брат Линкольн и жена Сара, а также старые товарищи Ти-Бэг и Си-Ноут находят его и в очередной раз объединяются для спасения Скофилда.
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