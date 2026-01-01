Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Побег Сезоны Сезон 5 Актеры и роли

Актёры 5 сезона сериала «Побег» (2017)

Актеры сериала «Побег» Вся информация о сериале
Доминик Перселл
Доминик Перселл Dominic Purcell
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
Michael Scofield Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис Sarah Wayne Callies
Sara Tancredi Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис Sarah Wayne Callies
Пол Адельштейн
Пол Адельштейн Paul Adelstein
Paul Kellerman Рокмонд Данбар
Рокмонд Данбар Rockmond Dunbar
Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Амори Ноласко
Амори Ноласко Amaury Nolasco
Fernando Sucre Марк Фойерстин
Марк Фойерстин Mark Feuerstein
Jacob Anton Ness Инбар Лави
Инбар Лави Inbar Lavi
Sheba Август Прю
Август Прю Augustus Prew
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Пересматривала «Семнадцать мгновений» раз 5 — и только на 6-й заметила странную нашивку на форме Мюллера: ее там быть не должно
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
Этому детективу СССР уже 40+ лет, а он смотрится на одном дыхании: «включаешь на 5 минут – и уже не хочется уходить»
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше