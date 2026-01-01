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Актёры 4 сезона сериала «Побег» (2008)

Актеры сериала «Побег» Вся информация о сериале
Доминик Перселл
Доминик Перселл Dominic Purcell
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
Michael Scofield Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Амори Ноласко
Амори Ноласко Amaury Nolasco
Fernando Sucre Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт Michael Rapaport
Don Self Джоди Лин О’Киф
Джоди Лин О’Киф Jodi Lyn O'Keefe
Gretchen Morgan Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс Wade Williams
Brad Bellick Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис Sarah Wayne Callies
Sara Tancredi Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер William Fichtner
Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис Sarah Wayne Callies
Леон Рассом
Леон Рассом Leon Russom
Крис Вэнс
Крис Вэнс Chris Vance
James Whistler
Крис Бруно Chris Bruno
Денай Гарсиа
Денай Гарсиа Danay García
Sofia Lugo Ким Коутс
Ким Коутс Kim Coates
Рафаэль Сбардж
Рафаэль Сбардж Raphael Sbarge
Аиша Хиндс
Аиша Хиндс Aisha Hinds
Стэйси Хайдук Stacy Haiduk
Барбара Ив Харрис
Барбара Ив Харрис Barbara Eve Harris
Энтони Азизи Anthony Azizi
David Parker
Кресс Уильямс
Кресс Уильямс Cress Williams
Лори Петти
Лори Петти Lori Petty
Мьюз Уотсон Muse Watson
Маршалл Манеш
Маршалл Манеш Marshall Manesh
Шеннон Лучио
Шеннон Лучио Shannon Lucio
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер William Mapother
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