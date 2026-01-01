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Актёры 2 сезона сериала «Побег» (2006)

Актеры сериала «Побег» Вся информация о сериале
Доминик Перселл
Доминик Перселл Dominic Purcell
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
Michael Scofield Робин Танни
Робин Танни Robin Tunney
Veronica Donovan Амори Ноласко
Амори Ноласко Amaury Nolasco
Fernando Sucre Маршалл Оллман
Маршалл Оллман Marshall Allman
LJ Burrows Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс Wade Williams
Brad Bellick Пол Адельштейн
Пол Адельштейн Paul Adelstein
Paul Kellerman Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Рокмонд Данбар
Рокмонд Данбар Rockmond Dunbar
Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис Sarah Wayne Callies
Sara Tancredi Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер William Fichtner
Лэйн Гаррисон Lane Garrison
Калли Торн Callie Thorne
Камилла Гуати Camille Guaty
Регги Ли
Регги Ли Reggie Lee
К. К. Доддс K.K. Dodds
Петер Стормаре
Петер Стормаре Peter Stormare
John Abruzzi Ким Коутс
Ким Коутс Kim Coates
Джон Херд
Джон Херд John Heard
Холли Вэлэнс Holly Valance
Марк Хэрелик Mark Harelik
Джефф Перри
Джефф Перри Jeff Perry
Тони Денисон Anthony Denison
Сайлас Уэйр Митчелл
Сайлас Уэйр Митчелл Silas Weir Mitchell
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