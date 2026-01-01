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Актёры 1 сезона сериала «Побег» (2005)

Актеры сериала «Побег» Вся информация о сериале
Доминик Перселл
Доминик Перселл Dominic Purcell
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
Michael Scofield Робин Танни
Робин Танни Robin Tunney
Veronica Donovan Амори Ноласко
Амори Ноласко Amaury Nolasco
Fernando Sucre Петер Стормаре
Петер Стормаре Peter Stormare
John Abruzzi Уэйд Уильямс
Уэйд Уильямс Wade Williams
Brad Bellick Маршалл Оллман
Маршалл Оллман Marshall Allman
LJ Burrows Роберт Неппер
Роберт Неппер Robert Knepper
Сара Уэйн Кэллис
Сара Уэйн Кэллис Sarah Wayne Callies
Sara Tancredi Пол Адельштейн
Пол Адельштейн Paul Adelstein
Paul Kellerman Рокмонд Данбар
Рокмонд Данбар Rockmond Dunbar
Сайлас Уэйр Митчелл
Сайлас Уэйр Митчелл Silas Weir Mitchell
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло Frank Grillo
Мьюз Уотсон Muse Watson
Мишель Форбс
Мишель Форбс Michelle Forbes
Джессалин Гилсиг
Джессалин Гилсиг Jessalyn Gilsig
Джон Херд
Джон Херд John Heard
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