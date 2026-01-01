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Актёры 1 сезона сериала «Побег» (2005)
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Актеры сериала «Побег»
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Доминик Перселл
Dominic Purcell
Вентворт Миллер
Wentworth Miller
Michael Scofield
Робин Танни
Robin Tunney
Veronica Donovan
Амори Ноласко
Amaury Nolasco
Fernando Sucre
Петер Стормаре
Peter Stormare
John Abruzzi
Уэйд Уильямс
Wade Williams
Brad Bellick
Маршалл Оллман
Marshall Allman
LJ Burrows
Роберт Неппер
Robert Knepper
Сара Уэйн Кэллис
Sarah Wayne Callies
Sara Tancredi
Пол Адельштейн
Paul Adelstein
Paul Kellerman
Рокмонд Данбар
Rockmond Dunbar
Сайлас Уэйр Митчелл
Silas Weir Mitchell
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Мьюз Уотсон
Muse Watson
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Джессалин Гилсиг
Jessalyn Gilsig
Джон Херд
John Heard
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