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Актёры 4 сезона сериала «Портал юрского периода» (2011)

Актеры сериала «Портал юрского периода» Вся информация о сериале
Киаран МакМенамин
Киаран МакМенамин Ciarán McMenamin
Matt Anderson
Эндрю Ли Поттс Andrew-Lee Potts
Connor Temple
Ханна Спирритт Hannah Spearritt
Abby Maitland Александр Сиддиг
Александр Сиддиг Alexander Siddig
Philip Burton Бен Миллер
Бен Миллер Ben Miller
James Lester
Ben Mansfield
Энтон Лессер
Энтон Лессер Anton Lesser
Рут Брэдли
Рут Брэдли Ruth Bradley
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг Jason Flemyng
Danny Quinn
Джеймс Брэдшоу James Bradshaw
Люси Браун Lucy Brown
Jenny Lewis
Сара Джеймс Sara James
Anne Kent
Brendan McCormack
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