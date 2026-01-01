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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Портал юрского периода: Новый мир» (2012)
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Актеры и роли
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Актеры сериала «Портал юрского периода: Новый мир»
Вся информация о сериале
Niall Matter
Evan Cross
Сара Каннинг
Sara Canning
Dylan Weir
Дэнни Рахим
Danny Rahim
Mac Rendell
Кристал Лоу
Crystal Lowe
Toby Nance
Миранда Фригон
Miranda Frigon
Джофф Густафссон
Geoff Gustafson
Патрик Гилмор
Patrick Gilmore
Колин Фергюсон
Colin Ferguson
Джастин Луис
Louis Ferreira
Адриан Холмс
Adrian Holmes
Дэн Пэйн
Dan Payne
Джоди Бальфур
Jodi Balfour
Кимберли Састад
Kimberley Sustad
Сэнди Сидху
Sandy Sidhu
Рукия Бернард
Rukiya Bernard
Кетт Тертон
Kett Turton
Лорни Кардинал
Lorne Cardinal
Патрик Сабонгуй
Patrick Sabongui
Lexa Doig
Эндрю Ли Поттс
Andrew-Lee Potts
Эрик Брекер
Eric Breker
Андреа Брукс
Andrea Brooks
Виктор Зинк-младший
Victor Zinck Jr.
Kristine Cofsky
Scott McNeil
Уильям Белло
William Belleau
Шон О. Робертс
Sean O. Roberts
Эдриан Макморран
Adrian Mcmorran
Кристина Гудинг
Christina Gooding
Кристи Лэйнг
Christie Laing
Фрайзер Корбетт
Fraser Corbett
Роберт Лоуренсон
Robert Lawrenson
Том Батлер
Tom Butler
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