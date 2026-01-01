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Актёры 1 сезона сериала «Портал юрского периода: Новый мир» (2012)

Актеры сериала «Портал юрского периода: Новый мир» Вся информация о сериале
Niall Matter
Evan Cross
Сара Каннинг
Сара Каннинг Sara Canning
Dylan Weir Дэнни Рахим
Дэнни Рахим Danny Rahim
Mac Rendell Кристал Лоу
Кристал Лоу Crystal Lowe
Toby Nance
Миранда Фригон Miranda Frigon
Джофф Густафссон Geoff Gustafson
Патрик Гилмор
Патрик Гилмор Patrick Gilmore
Колин Фергюсон Colin Ferguson
Джастин Луис Louis Ferreira
Адриан Холмс
Адриан Холмс Adrian Holmes
Дэн Пэйн Dan Payne
Джоди Бальфур Jodi Balfour
Кимберли Састад Kimberley Sustad
Сэнди Сидху Sandy Sidhu
Рукия Бернард Rukiya Bernard
Кетт Тертон
Кетт Тертон Kett Turton
Лорни Кардинал Lorne Cardinal
Патрик Сабонгуй Patrick Sabongui
Lexa Doig
Эндрю Ли Поттс Andrew-Lee Potts
Эрик Брекер Eric Breker
Андреа Брукс
Андреа Брукс Andrea Brooks
Виктор Зинк-младший Victor Zinck Jr.
Kristine Cofsky
Scott McNeil
Уильям Белло William Belleau
Шон О. Робертс Sean O. Roberts
Эдриан Макморран
Эдриан Макморран Adrian Mcmorran
Кристина Гудинг Christina Gooding
Кристи Лэйнг
Кристи Лэйнг Christie Laing
Фрайзер Корбетт Fraser Corbett
Роберт Лоуренсон
Роберт Лоуренсон Robert Lawrenson
Том Батлер Tom Butler
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