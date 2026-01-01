Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Первобытный
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Первобытный» (2019)
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Актеры сериала «Первобытный»
Вся информация о сериале
Аарон ЛаПланте
Aaron LaPlante
Spear
Аарон ЛаПланте
Aaron LaPlante
Летиция Эйдо
Laëtitia Eïdo
Том Кенни
Tom Kenney
Джон Олсон
Jon Olsson
Аманда Труп
Amanda Troop
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
Скупаю в Fix Price плетёные корзины по 50 штук: дома и на даче им нашлось 10+ применений - радуюсь своей смекалке
Ненужные кабачки не пускаю на компост, а рублю напополам и иду на грядки: наутро от слизней не останется и следа
Режиссер «Ликвидации» снял сериал про Штирлица до «17 мгновений весны»: достойная предыстория с оценкой 7.8
Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
«Мы Вас любим. Где-то в глубине души»: тест для тех, кто уверен, что знает «Служебный роман» наизусть
После «Ликвидации» — сразу один из лучших сериалов с Пореченковым: не зря получил 8,3 балла, ведь «потрясающий и глубокопатриотичный»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить