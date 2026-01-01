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Киноафиша Сериалы Гордость и предубеждение Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Гордость и предубеждение» (1995)

Актеры сериала «Гордость и предубеждение» Вся информация о сериале
Колин Ферт
Колин Ферт Colin Firth
Дженнифер Эль
Дженнифер Эль Jennifer Ehle
Элисон Стедман
Элисон Стедман Alison Steadman
Джулия Савалия
Джулия Савалия Julia Sawalha
Полли Маберли
Полли Маберли Polly Maberly
Бенджамин Уитроу
Бенджамин Уитроу Benjamin Whitrow
Криспин Бонэм-Картер
Криспин Бонэм-Картер Crispin Bonham-Carter
Сюзанна Харкер
Сюзанна Харкер Susannah Harker
Барбара Ли-Хант Barbara Leigh-Hunt
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс Emilia Fox
Энтони Каф Anthony Calf
Адриан Лукис
Адриан Лукис Adrian Lukis
Дэвид Бамбер
Дэвид Бамбер David Bamber
Кристофер Бенжамин Christopher Benjamin
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор Anna Chancellor
Miss Bingley
Джоэнна Дэвид Joanna David
Люси Брирс
Люси Брирс Lucy Briers
Люси Робинсон
Люси Робинсон Lucy Robinson
Руперт Ванситтарт
Руперт Ванситтарт Rupert Vansittart
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