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Гордость и предубеждение
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Гордость и предубеждение» (1995)
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Актеры сериала «Гордость и предубеждение»
Вся информация о сериале
Колин Ферт
Colin Firth
Дженнифер Эль
Jennifer Ehle
Элисон Стедман
Alison Steadman
Джулия Савалия
Julia Sawalha
Полли Маберли
Polly Maberly
Бенджамин Уитроу
Benjamin Whitrow
Криспин Бонэм-Картер
Crispin Bonham-Carter
Сюзанна Харкер
Susannah Harker
Барбара Ли-Хант
Barbara Leigh-Hunt
Эмилия Фокс
Emilia Fox
Энтони Каф
Anthony Calf
Адриан Лукис
Adrian Lukis
Дэвид Бамбер
David Bamber
Кристофер Бенжамин
Christopher Benjamin
Анна Чэнселлор
Anna Chancellor
Miss Bingley
Джоэнна Дэвид
Joanna David
Люси Брирс
Lucy Briers
Люси Робинсон
Lucy Robinson
Руперт Ванситтарт
Rupert Vansittart
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