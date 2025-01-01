Мистер БеннетУдовлетворение от того, что я смог убедить одного из самых никчемных молодых людей в Британии, тогда могло бы быть на своем месте. Как есть, дело сделано - с чрезвычайно малым неудобством для меня. Если учесть, сколько я сэкономлю на содержании Лидии и её карманных деньгах, я не стану хуже на десяти фунтах в год.
[Элизабета смотрит на него так, что понимает иронию его самодовольства. Он опускает взгляд]
Мистер БеннетМне искренне стыдно за себя, Лиззи. Но не отчаивайтесь, это пройдет; и, безусловно, быстрее, чем должно.