[Они обсуждают тот факт, что Уикхэм, по сути, вымогал у них состояние за те страдания, которые его ждут в браке с Лидией]

Мистер Беннет Мне следовало лучше о вас заботиться.

[Горько]

Мистер Беннет Удовлетворение от того, что я смог убедить одного из самых никчемных молодых людей в Британии, тогда могло бы быть на своем месте. Как есть, дело сделано - с чрезвычайно малым неудобством для меня. Если учесть, сколько я сэкономлю на содержании Лидии и её карманных деньгах, я не стану хуже на десяти фунтах в год.

[Элизабета смотрит на него так, что понимает иронию его самодовольства. Он опускает взгляд]