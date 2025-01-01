Меню
Киноафиша Сериалы Гордость и предубеждение Цитаты

Цитаты из сериала Гордость и предубеждение

Elizabeth Bennet Чем больше я вижу мир, тем меньше у меня желания думать о нем хорошо.
Мисс Бингли Я полагаю, могу угадать ваши мысли в данный момент.
Мистер Дарси Не думаю.
Мисс Бингли Вы думаете о том, как невыносимо было бы проводить вечера в такой утомительной компании.
Мистер Дарси Нет, в самом деле, мои мысли были гораздо приятнее. Я размышлял о том, какое великое удовольствие может доставить пара прекрасных глаз на лице симпатичной женщины.
Мисс Бингли И могу ли я осмелиться спросить, чьи глаза вдохновляют эти размышления?
Мистер Дарси Глаз мисс Элизабеты Беннет.
Мисс Бингли Мисс Элизабета Беннет. Я абсолютно поражена.
Mr. Bennet Пока вы с сестрой Джейн не вернетесь, я не услышу ни слова здравого смысла.
Элизабета Беннет Возможно, я не всегда любила его так, как сейчас, но в таких случаях хорошая память просто непозволительна.
Мister Дарси Дорогая, прекрасная Элизабета!
Мистер Беннет Для чего мы живём, как не для того, чтобы развлекать наших соседей и смеяться над ними в ответ?
[Они обсуждают тот факт, что Уикхэм, по сути, вымогал у них состояние за те страдания, которые его ждут в браке с Лидией]
Мистер Беннет Мне следовало лучше о вас заботиться.
[Горько]
Мистер Беннет Удовлетворение от того, что я смог убедить одного из самых никчемных молодых людей в Британии, тогда могло бы быть на своем месте. Как есть, дело сделано - с чрезвычайно малым неудобством для меня. Если учесть, сколько я сэкономлю на содержании Лидии и её карманных деньгах, я не стану хуже на десяти фунтах в год.
[Элизабета смотрит на него так, что понимает иронию его самодовольства. Он опускает взгляд]
Мистер Беннет Мне искренне стыдно за себя, Лиззи. Но не отчаивайтесь, это пройдет; и, безусловно, быстрее, чем должно.
Леди Кэтрин де Бёрг Я очень сильно недовольна.
Китти Беннет Я думала, что Мэри поёт очень плохо.
Элизабета Беннет Да, бедная Мэри. Но она настроена это сделать.
Миссис Беннет Вы не знаете, что мне приходится терпеть.
Елизавета Беннет Как такая сумма может быть возвращена?
Мэри Беннет Нам всем следует очень тщательно обдумывать свои суждения, прежде чем выносить неблагоприятные оценки о ком-либо из наших соплеменников.
