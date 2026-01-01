Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Презумпция невиновности
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Презумпция невиновности» (2020)
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Актеры сериала «Презумпция невиновности»
Вся информация о сериале
Роман Маякин
Roman Mayakin
Наталия Медведева
Natalya Medvedeva
Никита Панфилов
Nikita Panfilov
Кирилл Рубцов
Kirill Rubtsov
Semyon Shomin
Светлана Устинова
Svetlana Ustinova
Alexander Panin
Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами
Маринад-пятиминутка для дешевого мяса: даже жесткая свинина будет мягче и вкуснее, чем в ресторане (все из-за «секретной» добавки)
Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее
HBO переснял провальный боевик с Рейнольдсом и получился шедевр: 95% у критиков и лучший средний рейтинг во вселенной Ганна
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
Французский сериал пересняли для НТВ: «снят как в добрых советских традициях» – пишут о российской версии
«Мы Вас любим. Где-то в глубине души»: тест для тех, кто уверен, что знает «Служебный роман» наизусть
Осень-2026 может пройти под знаком «Арсеньева»: почему новый сериал Okko уже вызывает интерес у десятков тысяч зрителей
После «Ликвидации» — сразу один из лучших сериалов с Пореченковым: не зря получил 8,3 балла, ведь «потрясающий и глубокопатриотичный»
Netflix снял самый дорогой индийский сериал – на RT 91% свежести, на IMDb — 8,6 из 10, но зрители сгорают от стыда
Не только Netflix и HBO: 5 недооценённых фантастических сериалов, которые стоят вашего внимания — №3 посмотрела залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить