В 6 сезоне 8 серии сериала «Милые обманщицы», желая вернуть деньги, Ханна идет на неоправданный риск. Элисон узнает о своем брате немало нового. В целях обеспечения безопасности начальство старшей школы решает не впускать обманщиц на выпускной бал.
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