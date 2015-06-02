В 6 сезоне 7 серии сериала «Милые обманщицы» известие о скором визите Чарльза наталкивает мистера ДиЛаурентиса на идею об отъезде. Однако Джеймс не желает покидать Роузвуд, а Спенсер и Ханна видят в этом шанс поймать своего мучителя.