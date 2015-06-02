В 6 сезоне 2 серии сериала «Милые обманщицы» подружкам удается вырваться из кукольного дома, созданного Чарльзом. Вернувшись, они продолжают испытывать параноидальное ощущение. Отныне никто не может чувствовать себя в безопасности.
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