В 6 сезоне 18 серии сериала «Милые обманщицы» новая угроза заставляет девушек серьезно побеспокоиться. Калеб берет на себя вину за утечку, тогда как Эмили пытается установить личность нападавшего. Ария и Эзра продолжают работать над книгой.