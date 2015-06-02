В 6 сезоне 18 серии сериала «Милые обманщицы» новая угроза заставляет девушек серьезно побеспокоиться. Калеб берет на себя вину за утечку, тогда как Эмили пытается установить личность нападавшего. Ария и Эзра продолжают работать над книгой.
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