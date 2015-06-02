В 6 сезоне 17 серии сериала «Милые обманщицы» расследование преподносит немало сюрпризов. Информация о книге становится известна Эзре. Спенсер и Калеб разбираются с утечкой СМИ, а Эмили в очередной раз сталкивается с преследователем.