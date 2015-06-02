В 6 сезоне 14 серии сериала «Милые обманщицы» обстоятельства вынуждают Ханну рассказать полиции правду о видеозаписях. Ария заручается поддержкой Эмили, чтобы разобраться с ситуацией Эзры. Тем временем Спенсер и Калеб ищут источник возникшей угрозы.
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