В 6 сезоне 13 серии сериала «Милые обманщицы» обстановка в Роузвуде накаляется до предела. Чтобы помочь матери, Ханна идет к Лукасу и создает алиби. Ария тайно отправляет рукопись Эзры своему боссу и получает одобрение.