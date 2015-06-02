В 6 сезоне 12 серии сериала «Милые обманщицы» подружки задерживаются в Роузвуде на неопределенный срок. Ария начинает вести себя крайне подозрительно, а Эмили врет окружающим о жизни в Калифорнии. Но кто виновен в смерти Шарлотты?