В 6 сезоне 10 серии сериала «Милые обманщицы» наступает долгожданная кульминация. Героини устанавливают местоположение своего мучителя. Впереди их ждет встреча с психопатом, который превратил их жизнь в кошмар наяву. Кто же скрывается под капюшоном?