В 6 сезоне 10 серии сериала «Милые обманщицы» наступает долгожданная кульминация. Героини устанавливают местоположение своего мучителя. Впереди их ждет встреча с психопатом, который превратил их жизнь в кошмар наяву. Кто же скрывается под капюшоном?
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Авторизация по e-mail