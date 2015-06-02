В 6 сезоне 1 серии сериала «Милые обманщицы» девушки попадают в западню Чарльза. Им предстоит сыграть в его опасную игру. Параллельно раскрываются причины, по которым злоумышленник все это затеял. Друзья обманщиц начинают их поиски.
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