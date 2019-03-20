Милые обманщицы: Перфекционистки 2019 8 серия 1 сезон
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О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Милые обманщицы: Перфекционистки» Кейтлин догадывается, что Джереми от нее что-то скрывает. Тем временем команда перфекционистов пытается понять, можно ли доверять словам Тейлор.
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