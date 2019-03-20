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Киноафиша Сериалы Милые обманщицы: Перфекционистки Сезоны Сезон 1 Серия 8

Милые обманщицы: Перфекционистки 2019 8 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2019
Секс, ложь и алиби
Сезон 1 / Серия 2 27 марта 2019
...Если один из них мертв
Сезон 1 / Серия 3 3 апреля 2019
Призрачная соната
Сезон 1 / Серия 4 10 апреля 2019
Лоскутная девушка
Сезон 1 / Серия 5 17 апреля 2019
Потерять и найти
Сезон 1 / Серия 6 24 апреля 2019
Смертельная неделя
Сезон 1 / Серия 7 1 мая 2019
Крюк, линия и Букер
Сезон 1 / Серия 8 8 мая 2019
Лгать вместе, умирать вместе
Сезон 1 / Серия 9 15 мая 2019
Входит профессор
Сезон 1 / Серия 10 22 мая 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Милые обманщицы: Перфекционистки» Кейтлин догадывается, что Джереми от нее что-то скрывает. Тем временем команда перфекционистов пытается понять, можно ли доверять словам Тейлор.

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