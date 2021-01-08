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Киноафиша Сериалы Представьте, что вы в городе Сезоны Сезон 1 Серия 3

Представьте, что вы в городе 2021 3 серия 1 сезон

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Представьте, что вы в городе
Сезон 1 / Серия 1 8 января 2021
Дела культуры
Сезон 1 / Серия 2 8 января 2021
Столичный общественный транспорт
Сезон 1 / Серия 3 8 января 2021
Бюджетная комиссия
Сезон 1 / Серия 4 8 января 2021
Департамент спорта и здравоохранения
Сезон 1 / Серия 5 8 января 2021
Городской архив
Сезон 1 / Серия 6 8 января 2021
Библиотеки
Сезон 1 / Серия 7 8 января 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Представьте, что вы в городе» главная героиня делится своими размышлениями о транспортной системе города Нью-Йорка. В частности, Лебовиц рассказывает о работе метрополитена, находчивости таксистов и… Леонардо ДиКаприо.

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