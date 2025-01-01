Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Власть в ночном городе
Сезоны
Власть в ночном городе, список сезонов
Power
18+
Год выпуска
2014
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Starz
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Власть в ночном городе»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
7 июня 2014 - 2 августа 2014
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
6 июня 2015 - 15 августа 2015
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
17 июля 2016 - 25 сентября 2016
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
25 июня 2017 - 3 сентября 2017
Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов
1 июля 2018 - 9 сентября 2018
Сезон 6 / Season 6
15 эпизодов
25 августа 2019 - 9 февраля 2020
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667