Во 2 сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» продолжаются опасные приключения пятнадцатилетнего подростка Кэнена Старка в криминальном мире 90-х годов. Парню не повезло появиться на свет в семье наркоторговцев и бандитов. Несмотря на то что мать героя старается всячески ограждать его от опасностей и неверных решений, Кэнен все же идет по стопам своих родственников. Он еще не знает, что обратного пути из этой западни не будет, ведь мафия никогда не отпускает своих детей. Теперь герою суждено стать преступным лидером и главным антигероем современности.