Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
Киноафиша Сериалы Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена Сезоны Сезон 2

Power Book III: Raising Kanan 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена»

Во 2 сезоне сериала «Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена» продолжаются опасные приключения пятнадцатилетнего подростка Кэнена Старка в криминальном мире 90-х годов. Парню не повезло появиться на свет в семье наркоторговцев и бандитов. Несмотря на то что мать героя старается всячески ограждать его от опасностей и неверных решений, Кэнен все же идет по стопам своих родственников. Он еще не знает, что обратного пути из этой западни не будет, ведь мафия никогда не отпускает своих детей. Теперь герою суждено стать преступным лидером и главным антигероем современности.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Чем больше вещей меняется The More Things Change
Сезон 2 Серия 1
14 августа 2022
Займись своими делами Mind Your Business
Сезон 2 Серия 2
21 августа 2022
Спящие собаки Sleeping Dogs
Сезон 2 Серия 3
28 августа 2022
Оплата пошлины Pay The Toll
Сезон 2 Серия 4
4 сентября 2022
Что происходит в Катскиллских горах What Happens in the Catskills
Сезон 2 Серия 5
11 сентября 2022
Это бизнес, чувак It's a Business, Man
Сезон 2 Серия 6
18 сентября 2022
Любовь не потеряна No Love Lost
Сезон 2 Серия 7
2 октября 2022
Это не мой дом A House Is Not a Home
Сезон 2 Серия 8
9 октября 2022
Антимонопольный Anti-Trust
Сезон 2 Серия 9
16 октября 2022
Осознание If Y'Don't Know, Now Y'Know
Сезон 2 Серия 10
23 октября 2022
График выхода всех сериалов
«Возможно, был какой-то клон»: зрители придумали 3 сценария к 8 сезону «Невского» и они будто даже круче, чем оригинал
Вы когда-нибудь задумывались, почему Татарина в «Брате» озвучивал не Сухоруков? Балабанов доверил голос совсем другому актеру — и не случайно
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше