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В Скарнесе не умирают
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Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «В Скарнесе не умирают» (2021)
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Актеры сериала «В Скарнесе не умирают»
Вся информация о сериале
Кэтрин Торборг Йохансен
Kathrine Thorborg Johansen
Live Hallangen
Кэтрин Торборг Йохансен
Kathrine Thorborg Johansen
Элиас Хольмен Сёренсен
Elias Holmen Sørensen
André Sørum
Kim Fairchild
Сара Хорами
Sara Khorami
Эйстейн Рёгер
Øystein Røger
Терье Стрёмдаль
Terje Strømdah
Marianne Jonger
Видар Магнуссен
Vidar Magnussen
Мария Грация Ди Мео
Maria Grazia Di Meo
Martin Karelius Østensen
Бернхард Арно
Bernhard Arnø
Кристин Джесс Родин
Kristin Jess Rodin
Kristin Grue
Кристиэн Сколмен
Christian Skolmen
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